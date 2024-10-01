Международный парламентский саммит Крымской платформы, который пройдет в Риге 24 октября, станет возможностью обсудить вопросы поддержки Украины и ее территориальной целостности, сказал во вторник журналистам президент Эдгар Ринкевич после встречи с председателем Сейма Дайгой Миериней.

Во время саммита президент примет в Рижском замке глав делегаций вместе с Миериней и спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Как сообщалось, на саммит прибудут представители более 30 стран. Цель саммита - привлечь внимание международной общественности к агрессии России и поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Международная Крымская платформа была создана в 2021 году для координации и консультаций на уровне государств и правительств, парламентов, министров иностранных дел и экспертов по проблемам оккупации и аннексии Крымского полуострова, ее негативного влияния на права местного населения, безопасность в регионе Черного моря, глобальные поставки продовольствия и др.

Парламентские саммиты Крымской платформы уже проходили в Загребе и Праге.

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