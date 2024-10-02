В Латвии в целом созданы предпосылки для обеспечения районных и окружных судов профессиональными человеческими ресурсами, однако меры по развитию кадровых ресурсов осуществляются слишком медленно, и в ближайшие годы может возникнуть кризис и может не хватать судей, к таким выводам пришел Госконтроль.

Как сообщил Госконтроль агентству LETA, с каждым годом растет количество вакантных должностей судей. В конце 2023 года из утвержденных судейских должностей вакантными были 54 места, что составляет 10% от общего числа должностей. Кроме того, увеличивается количество судей старше 61 года. В ближайшие годы более 28% нынешних судей могут выйти на пенсию по выслуге лет.

В ходе ревизии было установлено, что количество судей, освобожденных от должности, превышает количество назначенных на должность. Число кандидатов, прошедших отбор на должность судьи, недостаточно для заполнения существующих вакансий. Это означает, что тенденция к увеличению числа вакантных судейских мест может продолжиться, и судебной системе может не хватить судей для эффективного обеспечения работы судов.

"Для решения этих проблем необходимо пересмотреть функции судей и организацию их работы, а также пересмотреть необходимое количество судей в Латвии", — считает член совета Госконтроля Гатис Литвинс.

Количество вакантных должностей судей, специализирующихся на делах Земельной книги, с каждым годом увеличивается. В ходе ревизии было установлено, что с 2017 года в судебной системе начали работу только два судьи с такой специализацией, а свои обязанности прекратили выполнять 16 судей. К концу 2023 года из 71 должности судей, специализирующихся на Земельной книге, вакантными были девять, что составляет 13%. В ближайшие годы на пенсию по выслуге лет могут выйти еще 18 судей, что составляет 29% от фактического числа судей с данной специализацией. Также не удалось расширить компетенции этих судей в других категориях дел, как это предусматривала реформа отделов Земельной книги 2018 года.

Как отмечает Госконтроль, на протяжении многих лет в судебной системе ведутся обсуждения о реформировании и развитии института помощника судьи, но прогресс не достигнут. По-прежнему не установлены соответствующие требования к образованию для должности помощника судьи, не расширены его компетенция и ответственность. В результате снижаются возможности повышения уровня зарплаты помощников судей, которые неконкурентоспособны на рынке труда, а также падает мотивация действующих сотрудников, что затрудняет привлечение новых квалифицированных кадров и полноценное использование помощников для разгрузки работы судей.

Ревизоры считают, что судебная система не смогла эффективно и в долгосрочной перспективе развить институт помощников судей. В результате наблюдается недопустимо высокая текучесть кадров среди помощников судей, особенно в судах Риги, где этот показатель достигает до 41% в год.

Хотя создана система обучения для судей и сотрудников судов, а также обеспечены условия для совершенствования их знаний и навыков, каждый десятый судья за последние четыре года проходил обучение реже одного раза в год, отмечает Госконтроль.

"Не все судьи уделяют достаточное внимание совершенствованию своих знаний и навыков, хотя изменения в обществе и правовом регулировании происходят быстро. Судьи должны быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, и это невозможно без качественной организации обучения и активного участия в них", — добавил Литвинс.

С 1 января 2025 года планируется изменить систему обучения судей и сотрудников судов. Предполагается, что свою работу начнет Академия юстиции, однако проект по ряду направлений задерживается, и существует высокий риск того, что Академия юстиции не начнет свою деятельность в соответствии с запланированной моделью обучения к 1 января 2025 года, отмечает Госконтроль.

"Человеческие ресурсы — это основа судебной системы, поэтому их развитие должно быть главным приоритетом. Без достаточного количества качественных кадров поиск справедливости в суде может превратиться в марафон без финишной черты", — отметил Литвинс.

В ходе ревизии Министерству юстиции было предложено пять рекомендаций, реализация которых, по мнению Госконтроля, улучшит управление и развитие человеческих ресурсов. Это должно способствовать улучшению планирования числа судей, обеспечению эффективной и устойчивой регистрации прав на недвижимость, повышению компетенции и ответственности помощников судей, увеличению их мотивации к работе в суде, снижению текучести кадров и повышению мотивации судей посещать обучение.

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