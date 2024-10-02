Парламентарий Эдвардс Смилтенс ("Объединенный список"), который до избрания в Сейм 14-го созыва несколько лет был депутатом Рижской думы, не будет баллотироваться в Рижскую думу на муниципальных выборах в следующем году. Об этом политик сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Смилтенс считает, что лучше всего он сможет реализовать свой потенциал в парламенте.

В то же время Смилтенс отметил, что его политические единомышленники и команда на данный момент очень интенсивно готовятся к выборам в Рижскую думу, и в этом процессе полезен опыт работы парламентария на посту вице-мэра столицы.

Смилтенс был избран в Рижскую думу на внеочередных выборах в 2020 году по общему списку Национального объединения и Латвийского объединения регионов. Позже он стал вице-мэром Риги.

Смилтенс был избран в Сейм осенью 2022 года от "Объединенного списка". Пока "Объединенный список" входил в правящую коалицию, Смилтенс в течение неполного года занимал пост спикера Сейма.

Смилтенс также был депутатом Сейма во время нескольких предыдущих созывов парламента.

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