Со следующего года газета Latvijas Avīze больше не будет выходить по понедельникам, таким образом, в первый рабочий день недели больше не будет выходить ни одна ежедневная газета на латышском языке. Заметим, ежедневных газет на русском языке — которые выходили бы 5 дней в неделю — в Латвии уже нет.

Главный редактор Latvijas Avīze Линда Раса в своем заявлении объяснила, что такое решение было принято из-за растущих расходов.

"Latvijas Avīze пока остается единственной газетой на латышском языке, которая выходит каждый рабочий день - пять раз в неделю. Однако рост почтовых тарифов, а также желание доставщиков прессы резко повысить цену на услуги по распространению газеты по понедельникам, вынудили нас принять болезненное решение - со следующего года газета больше не будет выходить по понедельникам. Если бы мы продолжали это делать, нам пришлось бы значительно поднять цену подписки на газету", — говорится в обращении главного редактора

"Latvijas Avīze" издается АО "Latvijas mediji". По данным "firmas.lv", компания принадлежит Олафу Беркису (60%) и Янису и Наурису Беркису (по 20%) через ООО "N&J". "В 2023 году оборот "Latvijas mediji" составил 4,19 миллиона евро, а прибыль - менее 25 000 евро.

В Латвии печатается еще только одна ежедневная газета на латышском языке — Diena, которая перестала выходить по понедельникам в середине 2022 года. Весной 2020 года перестала выходить в печатном виде Neatkarīgā Rīta Avīze. Почти десять лет назад Latvijas Pasts прекратила доставку прессы по субботам.

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