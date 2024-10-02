Сегодня мы находимся ближе всего к "взрыву пороховой бочки" на Ближнем Востоке, заявил агентству LETA директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс, комментируя ракетные удары Ирана по Израилю.

Израиль уже объявил о том, что предпримет ответные шаги, и развитие ситуации может быть опасной, отметил Сартс. В то же время он не стал отрицать, что часто существует разница между заявленными ответными мерами игроков на Ближнем Востоке и их реальными действиями.

"Говорят, что ответ будет очень сильным, но одновременно ответ такой, чтобы не вызвать эскалации ситуации. Я думаю, что на этот раз может быть иначе, и Израиль действительно предпримет шаги, которые могут серьезно повредить интересам Ирана", — подчеркнул Сартс.

Стоит понимать, что США как важный союзник Израиля сегодня не желают дальнейшей эскалации конфликта — особенно перед президентскими выборами в Штатах.

"У меня есть чувство, что ответный удар будет. Он может быть не столь значительным, если бы были более серьезные разрушения и жертвы, потому что тогда было бы внутреннее давление внутри Израиля. Вопрос в том, куда они попытаются ударить, и затем вопрос в том, придется ли Ирану снова входить в спираль ударов и ответов", — отметил Сартс.

Руководитель НАТО центра подчеркнул, что до сих пор мир несколько раз удерживался от того, чтобы искры не привели к "взрыву пороховой бочки" на Ближнем Востоке. Но именно сейчас мы находимся в моменте, когда мы ближе всего к этому возможному взрыву.

На вопрос о том, как иранская атака на Израиль и последующие события могут повлиять на войну в Украине, Сартс ответил, что эти конфликты довольно тесно связаны друг с другом. Израиль, как и Украина, не производит все необходимые вооружения для себя и получает их от союзников, в основном от США.

"Чем выше температура на Ближнем Востоке, тем более благоприятная ситуация для России в Украине, по крайней мере на данный момент", — отметил Сартс.

Ранее сообщалось, что Иран накануне вечером выпустил по Израилю 200 ракет, из них по утверждению израильских СМИ большая часть была перехвачена. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху заявил, что Иран допустил большую ошибку, выпустив ракеты по Израилю.

В свою очередь, начальник Генерального штаба Ирана предупредил, что в случае ответного удара Тегеран атакует израильскую инфраструктуру.

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