В прошлом году число жителей уменьшилось в семи странах Европейского союза, среди которая самая большая убыль населения была зафиксирована в Латвии. Жителей в Латвии стало меньше 0,6% или 11,1 тысяч человек, говорится в информационном обзоре "Демография" Центрального статистического управления (ЦСУ), пишет портал LSM.

В Польше, Греции, Венгрии, Словакии, Болгарии и Италии снижение численности населения в 2023 году составило менее 0,5%. В то же время наибольший рост населения наблюдался на Мальте — 3,9%, в Люксембурге — 1,7%, в Ирландии и на Кипре — по 1,4%.

В последние годы численность населения Латвии в основном снижалась из-за естественной убыли, когда количество умерших превышало количество родившихся. Хотя в 2023 году миграционный баланс был положительным (число иммигрантов превышало число эмигрантов), из-за естественной убыли населения (-0,7%) численность населения снова сократилась.

Число новорожденных на 1000 жителей уменьшается быстрее, чем в среднем по ЕС

Еще в 2021 году показатель рождаемости на 1000 жителей в Латвии был равен среднему по ЕС, однако с каждым годом он продолжает снижаться. В 2023 году средний показатель по ЕС составил 8,2 рождения на 1000 жителей, а в Латвии — 7,7. За последние 10 лет самый высокий показатель в Латвии был в 2016 году, когда рождаемость выросла, и у страны был четвертый лучший показатель по ЕС.

В 2023 году в Латвии родилось 14 490 детей — на 1464 или 9,2%, меньше, чем в 2022 году, что является самым низким показателем за последние 100 лет.

Показатель, характеризующий смену поколений, — это суммарный коэффициент рождаемости, который представляет собой среднее количество детей, которое может родиться у одной женщины в течение ее жизни, если уровень рождаемости в каждой возрастной группе останется на уровне расчетного года. В 2016 году в Латвии этот коэффициент увеличился до 1,74, достигнув самого высокого уровня с 1992 года. Однако с 2017 года коэффициент рождаемости снизился, и в 2023 году он составил 1,36, что значительно ниже желаемого уровня (2,1–2,2) для нормальной смены поколений. В целом по ЕС в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости был 1,46 (с показателями от 1,08 на Мальте до 1,79 во Франции).

В Латвии сохраняется высокая смертность

В 2023 году число умерших было на 2700 человек, или на 8,8%, меньше, чем в 2022 году, и на 19% меньше по сравнению с высоким уровнем смертности в 2021 году (на этот год пришлась пандемия). Однако количество умерших на 1000 жителей в прошлом году в Латвии было вторым по величине в ЕС после Болгарии (в среднем по ЕС — 10,8, в Латвии — 14,9, в Болгарии — 15,7). В Латвии этот показатель уже длительное время остается одним из самых высоких в ЕС.

Численность населения растет за счет миграции

В 2022 году развязанная Россией война в Украине изменила мир. Во многих странах численность населения выросла из-за массовой эмиграции украинских беженцев. Латвия не стала исключением, и уже второй год подряд большинство иммигрантов составляли именно украинцы – 25,1% в 2023 году (в 2022 году – 63,6%), то есть каждый четвертый среди всех иммигрантов - украинец.

Рост населения в Латвии за счет миграции был относительно небольшим по сравнению с другими странами ЕС. Самый низкий показатель был в Польше (0,1 на 1000 жителей), за ней следуют Словакия (0,3) и Латвия (1,3). Самый высокий уровень миграции на 1000 жителей в ЕС был на Мальте (37,9), за ней следуют Португалия (14,7) и Люксембург (14,0). В среднем по ЕС этот показатель составлял 6,3.

43,7% всех прибывших составили 8,2 тысячи реэмигрантов – граждан и неграждан Латвии, а также жителей с другим гражданством, но родившихся в Латвии. Число реэмигрантов в прошлом году несколько сократилось.

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