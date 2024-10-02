Со среды, 2 октября, пресс-секретарем премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") стала Эдите Матусевича, сообщила Госканцелярия.

Нынешний пресс-секретарь Алексис Золднерс оставил должность в связи с новыми профессиональными вызовами.

Матусевича ранее руководила коммуникационными проектами в Рижском самоуправлении, Министерстве культуры и самоуправлении Цесисского края, работала и в музее Жаниса Липке. Она получила степень бакалавра и магистра искусств в Латвийской академии культуры.

В бюро Силини работают 16 человек, из которых восемь являются советниками.

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