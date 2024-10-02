Латвийский президент Эдгарс Ринкевич принял в Риге президента Руанды Поля Кагаме. Лидеры обсудили двусторонний диалог между странами, актуальные вызовы безопасности в Африке и Европе, а также сотрудничество в международных организациях, сообщили порталу Delfi в президентской канцелярии.

Президент Латвии отметил историческое значение визита президента Руанды, поскольку Кагаме является первым лидером африканской страны, который посетил Латвию с официальным визитом.

Ринкевич выразил интерес Латвии к укреплению двустороннего сотрудничества, особенно в сфере экономики и торговли. "Мы видим потенциал для сотрудничества в области информационных и коммуникационных технологий, что подтверждается растущим интересом латвийских компаний к африканскому рынку", — подчеркнул Ринкевич.

Во время встречи оба президента обсудили вызовы безопасности в Европе и Африке. Латвийский президент поблагодарил Руанду за поддержку Украины, а также за участие этой африканской страны в первом Саммите мира в Швейцарии. Ринкевич высоко оценил вклад Руанды в миротворческие миссии ООН в Африке и сообщил, что Латвия также активно участвует в усилиях ООН по установлению мира. Лидеры двух стран также обменялись мнениями по поводу кризиса на Ближнем Востоке.

Ринкевич на встрече уделил особое внимание необходимости реформирования системы ООН и Совета Безопасности ООН. "Очевидно, что в настоящее время ООН практически не отражает те реалии, с которыми мы сталкиваемся в 21 веке, и не является эффективным механизмом для разрешения конфликтов", — заявил латвийский президент.

Число постоянных членов Совета Безопасности ООН должно быть увеличено, чтобы сделать его более эффективным, инклюзивным и ответственным, подчеркнул Ринкевич.

В рамках визита Президент Латвии вместе с Президентом Руанды откроют в Латвийской Национальной библиотеке мемориальную доску, посвящённую памяти жертв геноцида против тутси, произошедшего в Руандe в 1994 году.

"Тридцать лет назад мир пережил один из своих самых мрачных моментов. Геноцид против тутси в Руандe в 1994 году напомнил о том, как ненависть способна отравить человеческие умы. Жестокость событий 1994 года в Руандe не поддаётся описанию, и их нельзя забывать. Ради погибших, выживших, их семей и будущих поколений. Спустя тридцать лет мы продолжаем помнить жертв геноцида и почитать выживших. Руанда смогла показать миру, как преодолеть невообразимую трагедию, прилагая целенаправленные усилия для исцеления общества и укрепления единства. Для потребовалось время на глубокие размышления и справедливое наказание преступников, доверяя судебной системе. К сожалению, и история Латвии пронизана трагедиями — войны, оккупации, насильственные репрессии, разрушившие семьи и судьбы. Мы глубоко понимаем важность сохранения исторической памяти", — отметил в своей речи Ринкевич.

Дипломатические отношения с Республикой Руанда были установлены 10 апреля 2007 года. Это первый визит президента Руанды в Латвию.

Руанда – не имеющая выхода к морю страна в Восточной Африке с гористым рельефом, площадью 26 338 км² и населением 13,78 млн человек. Согласно данным Всемирного банка, ВВП Руанды в расчёте на душу населения в 2022 году составило 966 доллара США. Для сравнения – показатель ВВП Латвии на душу населения в том же году составил 21 779 доллара США.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !