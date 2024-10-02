Единственный долгосрочный способ прекращения конфликта и достижения мира на Ближнем Востоке — это решение, предполагающее существование двух стран, заявила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

МИД выражает глубокую обеспокоенность эскалацией между Израилем и поддерживаемой Ираном Ливанской шиитской группировкой боевиков "Хизболла", в результате которой страдают жители. МИД подчеркивает, что "Хизболла" должна прекратить атаки на территорию Израиля и соблюдать международное гуманитарное право.

Кроме того, МИД осуждает нанесенный Ираном ракетный удар по Израилю и признает право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом.

"Латвия поддерживает все международные усилия, направленные на достижение перемирия как в секторе Газа, так и в Ливане. Последние события еще раз подтверждают, что для решения нестабильности в ближневосточном регионе необходимо найти решение израильско-палестинского конфликта", - отметила пресс-секретарь МИД.

В результате обострения боев между Израилем и "Хизболла", Иран во вторник запустил в Израиль более 180 ракет. Революционная гвардия Ирана заявила, что ракетный удар стал ответом на уничтожение лидера "Хизболла" Хасана Насраллы, главаря ХАМАС Исмаила Хании и генерала Революционной гвардии Ирана Аббаса Нильфорушана.

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