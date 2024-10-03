В связи с продолжающимся напряжением и существенными рисками эскалации в регионе Министерство иностранных дел (МИД) настоятельно призывает латвийцев не отправляться в Израиль, Ливан и Иран.

МИД просит серьезно отнестись к этому призыву, так как в случае резкой эскалации ситуации возможности безопасной эвакуации могут быть затруднены.

До сих пор в МИД не поступали просьбы о помощи от подданных Латвии в связи с ракетными обстрелами, произведенными Ираном минувшей ночью. О ситуации в Ливане в ночное время вопросов также не поступало. В настоящее время в Консульском регистре не зарегистрированы путешествия в упомянутые страны.

По данным управления по делам гражданства и миграции, свое место жительства в Израиле зарегистрировали 5935 подданных Латвии. В Ливане свое постоянное место жительства задекларировали 20 подданных. Согласно имеющейся в распоряжении почетного консула Латвии информации, в Ливане может быть около 80 латвийских подданных.

К настоящему моменту в МИД поступили вопросы от трех семей в Ливане о возможных эвакуационных рейсах. В МИД пояснили, что пока выезд с территории Ливана возможен коммерческими рейсами, водными путями или по суше, в связи с чем страны Евросоюза не организуют эвакуационные рейсы.

МИД призывает латвийцев использовать любые возможности для выезда или, если покинуть Ливан невозможно, искать безопасные убежища на территории Ливана в соответствии с указаниями местных властей. Если необходима помощь, в том числе информация, МИД призывает звонить по круглосуточному телефону консульского департамента +371 26337711 или напрямую почетному консулу Латвии в Ливане по телефону +961 3224000.

Как сообщалось, накануне вечером Иран выпустил по Израилю 200 ракет, сообщило в среду государственное телевидение Ирана, контролируемое теократическим режимом. Израиль ранее сообщил, что Иран выпустил около 180 ракет, большая часть из которых была перехвачена.

Израильские медики сообщают, что в результате обстрела два человека получили легкие осколочные ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил большую ошибку, выпустив ракеты по Израилю.

После того, как США заявили, что обсуждают с Израилем общую ответную реакцию, глава Генштаба Ирана предупредил, что в случае ответной атаки Тегеран нанесет удар по израильской инфраструктуре.

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