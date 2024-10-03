С сегодняшнего дня, 3 октября, Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) начинает подключение отопления. Все здания планируется подключить к отоплению в течение трех дней, а конкретную дату каждый дом узнает в индивидуальном сообщении от e-parvaldnieks.lv или мобильного приложения клиентского портала RNP, сообщили в организации.

Позже подключение отопления будет происходить в реновированных домах — они сохраняют тепло дольше, поэтому в целом отопительный сезон в них короче и обходится жителям дешевле.

Решение о начале подачи отопления RNP принимает в соответствии с заранее установленными критериями: как минимум трое суток температура воздуха на улице составляет не более +14 °C и в какой-то момент остывает до +8 °C, при этом похожая или более холодная погода ожидается и в следующие трое суток.

Поскольку почти все дома, обслуживаемые RNP, имеют современные автоматические теплоузлы, после подключения отопления в теплые летние дни, когда воздух на улице превышает +12 °C, отопление отключится автоматически. Таким образом, жильцам не придется получать и оплачивать отопление, когда оно не понадобится.

Собственники квартир могут договориться и выбрать для своего дома подключить отопление раньше или позже. Так, в этом году первый дом по решению его жильцов был подключен к отоплению 1 октября.

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