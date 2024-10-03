Предприятия группы компаний по управлению недвижимостью Civinity обратились в суд против компании AJ Power gas, которая за три недели до начала отопительного сезона объявила об одностороннем расторжении договора. Обслуживающее предприятие уже заключило договор с новым поставщиком природного газа, поэтому отопление в домах, обслуживаемых предприятием, будет обеспечено. При этом в AJ Power отметили, что оценят возможность обращения в суд за клевету, сообщает Lsm.lv.

В компании Civinity сообщили, что предприятия ее группы Civinity Mājas, Civinity Mājas Jūrmala и Civinity Solutions заключили договор с AJ Power gas на поставку природного газа до завершения отопительного сезона 2024/2025 года, зафиксировав конкретную цену природного газа на весь период поставки.

В начале сентября AJ Power Gas заявил о неспособности выполнять взятые на себя обязательства по договору, сославшись на не зависящие от них обстоятельства, и озвучил предложение пересмотреть цену контракта, сильно ее завысив. Не достигнув соглашения об изменении цены, компания заявила об одностороннем отступлении от договора.

"Таким образом тысячи клиентов оказались в роли заложников, так как за столь короткое время до начала отопительного сезона уже невозможно было закупать природный газ по той цене, которая была за полгода до этого", - отметила Civinity. "Такими действиями предприятие AJ Power Gas подвергло риску несколько тысяч жителей жилых домов — либо вовремя не получить услугу, либо платить за нее больше, чем планировалось".

Civinity обратилась в суд против AJ Power Gas, призвав оценить законность действий предприятия — одностороннего ухода из договора.

Член правления предприятий группы Civinity Нора Биркена отметила, что на данный момент компания уже нашла решение. Договор на поставку природного газа с 1 октября заключен с предприятием Elenger.

Подключение отопления к домам предприятий Civinity началось в конце сентября, и в ближайшие две недели отопление будет подключено ко всем жилым домам.

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