Несмотря на то, что регулярное проведение скринингов на рак позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях и часто успешно её лечить, а число посетителей скринингов в Латвии растет, почти пятая часть опрошенных, или 19%, не знают, какие скрининги оплачивает государство, согласно данным опроса, проведенного Центром по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) в сентябре.

О скрининге на рак кишечника осведомлены 44% респондентов, показывает опрос. О скрининге на рак шейки матки знают 73% женщин, 53% женщин в курсе о скрининге на рак груди как о государственно оплачиваемом обследовании. Но о скрининге на рак простаты знают лишь 25% опрошенных мужчин.

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), в 2023 году на приглашения пройти скрининг на рак шейки матки откликнулись 55,2% женщин, на скрининг на рак груди — 36,1%, на скрининг на рак кишечника — 25,8%. В то же время наибольший отклик был на скрининг на рак простаты — 80%.

Как отмечает SPKC, показатели участия в скринингах в последние годы возросли, однако все еще не достигают указанного в руководящих принципах Европейской комиссии по скринингу на рак уровня.

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