В первые выходные октября в Латвии сократится облачность, а ночи станут холодней. Однако уже на следующей неделе немного потеплеет.

В ночь на субботу на большей территории Латвии будет прохладно, столбики термометров опустятся к отметке -2..+5 градусов. Местами образуется туман. Такая же температура сохранится и утром 5 октября. Заморозки возможны во всех регионах.

На выходных будет дуть небольшой ветер, ожидается переменная облачность, а в субботу в прибрежных районах пройдут дожди. Температура воздуха +10..+14 градусов.

В понедельник местами в восточных районах пройдут дожди, а в Курземе осадки ожидаются во вторник.

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