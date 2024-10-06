Девять из десяти жителей Юрмалы довольны качеством жизни в городе. Почти столько же рижан уверены, что столица - хорошее место для жизни и работы. Опрос в Юрмале провел Центр изучения общественного мнения SKDS, компания Latvijas fakti - в Риге, сообщают Юрмальское и Рижское самоуправления соответственно.

Жители Риги за два года стали более довольны жизнью в столице и гораздо позитивнее оценивают происходящее в городе в целом, свидетельствуют результаты опроса жителей. 86% жителей города считают, что Рига – хорошее место для жизни и работы, а в качестве важнейшей хорошей работы, которую выполняет самоуправление, рижане назвали улучшения в транспортной инфраструктуре и ремонтные работы на улицах.

90% жителей Юрмалы в опросе заявили, что довольны жизнью в городе. Его развитие и рост положительно оценили 83% жителей, а работой самоуправления довольны 78% юрмальчан. Положительная оценка работы самоуправления продолжает стабильно расти, достигнув самой высокой оценки за последние 25 лет.

Рижане считают, что в городе существенно улучшилась доступность услуг общественного транспорта, а также возможности передвижения на велосипеде. В рабочий день в качестве основного способа передвижения треть опрошенных рижан используют общественный транспорт, но хотя бы раз в неделю им пользуется каждый второй участник исследования. 83% респондентов довольны доступностью услуг общественного транспорта, что на 7% больше, чем в 2022 году, а качество услуг удовлетворяет 76% респондентов - на 3% больше, чем в 2022 году.

Доступность общественного транспорта высоко оценивается и в Юрмале - 92% опрошенных. Также юрмальчане проявляли удовлетворенность бесплатными поездами (ими довольны 95%), и содержанием парков, скверов, зеленых зон (93%).

В Риге существенно возросла удовлетворенность жителей возможностями занятий спортом и активного отдыха в районах, возможностями для участия детей в кружках и коллективах. Жители также высоко ценят доступность услуг муниципальных учреждений общего и дошкольного образования, также возросла удовлетворенность рижан доступностью и качеством жилья.

Юрмальчане чаще всего положительно оценивают окружающую среду, природу, климат, благоустройство окружающей среды, в том числе чистоту, порядок и инфраструктуру в городе. В качестве лучших работ самоуправления за последние три года юрмальчане чаще всего упоминали связанные с социальной сферой мероприятия, в том числе помощь семьям с детьми и поддержку людей старшего возраста, а также благоустройство города.

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