В пятницу, 4 октября, президент Эдгар Ринкевич и министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") в Рижском замке обсудили подготовку госбюджета на следующий, грядущие налоговые изменения и их влияние на бюджеты самоуправлений.

В том числе, во время встречи Ринкевич и Ашераденс обсудили актуальную ситуацию с реализацией проектов Европейского Союза. Президент призвал министра обратить внимание на работу Центрального агентства финансов и договоров, указав на то, что от самоуправлений и предпринимателей поступают сигналы о недовольстве сотрудничеством.

В контексте государственного бюджета и налоговых изменений президент подчеркнул необходимость содействия региональному развитию и финансовой устойчивости самоуправлений. "В ходе рабочих визитов по регионам Латвии видно, что финансовая ситуация в самоуправлениях нередко оставляет желать лучшего. В большей мере это связано с тем, что не были предусмотрены компенсирующие механизмы при установлении более широких функций для самоуправлений или при принятии налоговых и других решений," — отметил президент.

В ходе беседы президент отметил, что в государственном бюджете на 2026 год удалось установить безопасность в качестве главного приоритета, предусмотрев финансирование и для укрепления внутренней безопасности. "В существующих геополитических условиях необходимо учитывать, что укрепляя государственную безопасность, мы создаем также надежную среду для иностранных и местных инвестиций," — сказал Ринкевич.

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