В лаборатории научного института продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды Bior у умершей птицы констатирован первый в Латвии случай лихорадки Западного Нила, сообщили агентству LETA представители Bior.
Вирус лихорадки Западного Нила обнаружен в пробе трупа куриного ястреба, поступившего для выяснения причины смерти.
Представители Bior отмечают, что лихорадка Западного Нила - это передаваемое комарами инфекционное заболевание, поражающее птиц и лошадей, реже - животных других видов. Хозяином вируса являются птицы, однако заразиться им могут и люди, при этом инфекция не распространяется от человека к человеку.
В большинстве случаев вирус Западного Нила вызывает легкое заболевание в виде острой лихорадки - болезнь похожа на грипп, в редких случаях развивается симптоматика энцефалита.