В лаборатории научного института продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды Bior у умершей птицы констатирован первый в Латвии случай лихорадки Западного Нила, сообщили агентству LETA представители Bior.

Представители Bior отмечают, что лихорадка Западного Нила - это передаваемое комарами инфекционное заболевание, поражающее птиц и лошадей, реже - животных других видов. Хозяином вируса являются птицы, однако заразиться им могут и люди, при этом инфекция не распространяется от человека к человеку.