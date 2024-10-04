Рижское самоуправление запретило проведение мероприятия памяти мирных жителей Палестины у Памятника свободы, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге с организаторами мероприятия договорился о проведении митинга в другом месте - на площади Эспланады.

Против проведения такого мероприятия у Памятника свободы категорически возражало Рижское агентство памятников.

Сегодня Ланге созвал собрание, в котором принял участие представитель Государственной полиции, Службы госбезопасности, Рижской муниципальной полиции и организаторов мероприятия.

Организатору мероприятия еще раз указали на обязательное соблюдение норм закона "О собраниях, шествиях и пикетах". Организатор пообещал, что не будут использованы провокационные лозунги и участников встречи будут повторно предупреждать о недопустимости провокационных действий.

Стороны также договорились об изменении времени начала мероприятия на 17:00.

"Полностью понимаю сенситивный аспект такого мероприятия, особенно когда оно проводится за несколько дней до годовщины совершения террористами ХАМАС вторжения на израильскую территорию и совершения умом непостижимых преступлений против еврейского гражданского населения", - сказал Ланге.

"Сегодня правоохранительные органы подтвердили отсутствие законных оснований для запрета этого мероприятия. Верю, что заявленное собрание пройдет спокойно", - подчеркнул исполнительный директор, пообещав, что будет следить за событиями с особым вниманием.

Изначально мероприятие в память о мирных гражданах Палестины планировалось на 18:00 возле Памятника свободы, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия, называющие себя движением "За свободную Палестину".

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