Компания Ķekava Foods установила семь новых уличных грилей с оборудованием для жарки, заменив установленные в 2017 году, но уже изношенные грилли. Гриль-парк расположен в южной части Луцавсалы, в зеленой зоне на берегу Малой Даугавы, между зоной для купания в заливе Луцавсалы и Рижским гребным клубом. Об этом порталу Delfi сообщили в Рижской думе.

Гриль-парк с семью благоустроенными местами для пикника доступен всем посетителям Луцавсалы. Однако в Рижской думе напомнили, что при использовании грилей нужно соблюдать осторожность и все правила пожарной безопасности, а также следить за чистотой и порядком.

Как сообщалось, весной в рамках благоустройства зоны для отдыха на Луцавсале, на территории возле детских площадок было высажено 70 фруктовых деревьев - разных сортов яблони, груши и вишни. Яблони, вишни и груши были высажены в северной части Луцавсалы, по правую сторону от Островного моста, если ехать из центра столицы в Пардаугаву.

Зона отдыха на Луцавсале была создана более десяти лет назад. Там есть место для купания и спасательная станция муниципальной полиции, детские игровые площадки, волейбольные площадки и спортивные тренажеры. В прошлом году рядом с зоной отдыха была построена самая большая в Риге площадка для выгула собак.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !