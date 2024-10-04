Латвия ценит готовность Швеции укрепить коллективную оборону НАТО в нашей стране, заявил на встрече с представителями Швеции латвийский министр обороны Андрис Спрудс.

После встречи с министром обороны Швеции Полом Джонсоном и министром иностранных дел Марией Малмер Стенегард латвийский министр обороны отметил, что наша страна высоко оценивает готовность Швеции разместить боевой батальон на ротационной основе и участвовать в многонациональной бригаде НАТО, что внесет значительный вклад в укрепление коллективной обороны НАТО в целом. Об этом сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Во время встречи министры обсудили вызовы региональной безопасности, включая осуждение инцидентов, в которых Россия нарушала морскую акваторию и воздушное пространство стран НАТО. Министры договорились о необходимости совершенствовать механизмы предотвращения подобных случаев в будущем.

"Россия подорвала мир и глобальную безопасность во всем мире, и ее агрессия продолжает представлять угрозу НАТО. Нам нужно быть готовыми к любым вызовам. Важно продолжать начатую работу по укреплению внешних границ НАТО, особенно в Балтийском регионе", — уверен Спрудс.

Также в повестке дня министров стояли вопросы, связанные с поддержкой Украины. Представители обеих стран сошлись во мнении, что исход войны в Украине будет иметь решающее значение для долгосрочной безопасности Европы. Поэтому необходимо продолжать оказывать военную поддержку Украине до ее победы.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !