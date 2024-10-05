Грязь, неприятный запах и в целом – некомфортные ощущения. Так о подземных переходах, соединяющих Старый город и вокзал, отзываются жители Риги и ее гости. Столичная дума наконец-то решила заменить как минимум один тоннель наземными пешеходными переходами, рассказала передача "Сегодня вечером" на LSM+.

"Рига — самый контрастный город Балтии. Для меня Рига — это как Нью-Йорк, только небоскребов не хватает: там все вперемешку, бедность и маргиналы одновременно с дорогими заведениями и прилично одетыми людьми. Это современные дорогие бизнес центры, а рядом —подземные переходы с отвратительнейшим амбре", — так недавно описали Ригу гости столицы — блогеры из Эстонии.

"Сейчас тут день, а представим себя ночью, когда здесь мало людей, когда не только неудобно, но и как-то страшно спускаться в подземелье. Ну и разного рода товарищи тут тоже тусуются", — говорит специалист по городскому планированию Нейл Балгалис, проходя по подземному переходу.

С приведенным выше мнением эстонца он согласен: подземные переходы в центре Риги — пережиток времени.

"В 90-х в этих ларьках бушевала жизнь. Мы только проснулись от советской оккупации, все торговали, но потом мы поняли, что туннель — это неудобства. Это, конечно, вопрос привычки. Но это большое неудобство для самой главной персоны города — пешехода", — рассуждает Н. Балгалис.

Он отмечает, что подземный переход — это практически непреодолимый барьер для людей, передвигающихся на колясках.

"На рынок 90% туристов проходит через этот туннель. Какое впечатление мы оставляем о своем городе? Это же вопрос престижа. Это красная лампочка!" — заявляет специалист.

Рижская дума эту "красную лампочку" заметила. По крайней мере в одном из переходов. Департамент заключил договор о размещении наземного пешеходного перехода на перекрестке улиц 13 января и Прагас. Готовый проект получат в августе следующего года.

На вопрос, увидим ли мы когда-нибудь пешеходный переход вместо туннеля от Stockmann к Origo, он ответил —возможно, но позже.

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