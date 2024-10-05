Президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравил учителей с их профессиональным праздником, который теперь, как и в других странах мира, отмечается 5 октября.

"Школьные годы мы помним всю жизнь. И от учителей зависит, какими будут эти воспоминания. Учителя — те, кто вдохновляет детей и молодежь, поддерживает их и помогает не потеряться в огромном потоке информации, который становится только глубже и быстрее", - написал президент в своем поздравлении.

"Пусть каждому из вас удается вдохновлять, дарить радость познания, а также расти и развиваться самим! Пусть вам удается превращать как свои, так и, казалось бы, нереальные мечты учеников в настоящие достижения!", - говорится в поздравлении: "Желаю вам также сил иногда остановиться и позаботиться о себе и друг о друге. Поскольку вы нам нужны. Вы — строители будущего Латвии. Желаю вам прекрасного и радостного Дня учителя!".

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