В этом году поток украинских граждан в Латвию остается умеренным и стабильным, при этом большинство пересекает Латвию транзитом, говорится в отчете, подготовленном Министерством внутренних дел для рассмотрения правительством.

За девять месяцев этого года через внешнюю границу Латвии въехали 17 871 гражданин Украины. Поток

остается умеренным и стабильным, хотя в летние месяцы наблюдается рост числа въезжающих, что объясняется традиционно более активными поездками людей летом, отмечает МВД.

Сейчас в системе зарегистрированы 46 512 граждан Украины, которым предоставлен временный статус защиты в Латвии. В этом году в систему включали в среднем 468 граждан Украины в месяц.

В то же время в самоуправлениях зарегистрированы 32 304 гражданина Украины, из которых 3 143 гражданина Украины размещены через муниципалитеты. Количество свободных мест для размещения - 401.

МВД отмечает, что продолжается выдача как первичных, так и повторных разрешений на временное проживание гражданам Украины. Также количество выданных разрешений на проживание в 2024 году остается умеренным и стабильным, говорится в отчете.

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