В новом здании уже начал работу Амбулаторный центр здоровья Детской больницы, символом и знаком узнаваемости которого отныне станет оранжевый олень. А с 9 октября в своих новых помещениях будут принимать пациентов сотрудники Центра неотложной медицины, который будет располагаться у входа и помечен изображением синего журавля, сообщили порталу Delfi в больнице.

Как рассказала представитель больницы Илзе Олштейна, идеи о том, какими должны быть помещения, чтобы дети, их родители и сотрудники чувствовали себя комфортно при посещении амбулаторного комплекса Детской больницы, начали формироваться еще 10 лет назад. Благодаря финансированию из фондов Европейского союза здание было построено и оборудовано менее чем за два года.

При проектировании и строительстве нового здания особое внимание было уделено эпидемиологической безопасности. После пандемии Covid-19 в больнице осознали, насколько важно соблюдать дистанцию и находиться в просторных, хорошо вентилируемых помещениях в период распространения острых респираторных инфекций.

Председатель правления Детской больницы Валтс Аболс удовлетворен тем, что уже этой осенью, с открытием нового здания, больница сможет обеспечить пациентам и сотрудникам современную, эпидемиологически безопасную среду, а также расширить спектр услуг. В Амбулаторном центре здоровья и Центре неотложной медицины интегрированы не только новые подходы к обслуживанию пациентов, но и есть новое оборудование и возможности для обследований.

"Мы целенаправленно развиваем процесс лечения таким образом, чтобы сократить необходимость оставаться в больнице. Мы знали, как хотим оптимизировать работу, и долго над этим работали", — подчеркивает Аболс.

Чтобы обеспечить лечебный процесс в новом здании, было приобретено новое, более современное медицинское оборудование, которое позволит не только точнее проводить обследования, но и интегрировать данные в информационную систему больницы, а также объективно сравнивать результаты обследований в динамике. Многие обследования теперь будут доступны и самым маленьким пациентам.

"В здравоохранении, помимо своевременной и точной диагностики и качественного лечения, важную роль играет среда, в которой находится пациент. Я очень рад, что в новом здании Центра неотложной медицины и Амбулаторного центра здоровья Детской больницы, где ежедневно будут получать медицинские услуги более 1000 маленьких пациентов, создана среда, учитывающая потребности детей и подростков, а также современные, хорошо оборудованные помещения для медицинского персонала. Это не только улучшит доступность медицинских услуг, но и сделает такой опыт маленьких пациентов лучше, повысит и самочувствие медицинского персонала", - сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство").

2 октября в большинстве помещений нового здания в полном объеме уже начал работу Амбулаторный центр здоровья. Руководитель центра Ирина Ошениеце подчеркивает, что значительным преимуществом стало гораздо более упрощенный путь в Детскую больницу пациентов, приходящих на амбулаторные консультации или обследования. В новом здании Амбулаторный центр здоровья, занимающий более 5000 квадратных метров, имеет единую регистратуру, 84 кабинета для приемов, процедур и обследований, современную комнату для консилиума врачей, а также игровые зоны и зоны отдыха для пациентов.

Центр неотложной медицины располагает в просторных, безопасных с эпидемиологической точки зрения помещениях площадью более 2500 квадратных метров, в отдельным входом и двумя регистратурами, что позволяет разделить потоки пациентов. Для пациентов, которым необходимо будет оставаться в центре некоторое время, предусмотрены одноместные палаты. Специально оборудованные палаты для пациентов с опасными инфекциями обеспечат предотвращение распространения вирусов. Родители пациентов Центра неотложной медицины смогут припарковать машины близко к входу, подъехав с улицы Индрикя.

Предусмотрен и удобный доступ для нужд службы скорой помощи. Работа Центра неотложной медицины в новых помещениях начнется 9 октября.

Здание общей площадью почти 8000 квадратных метров — самое большое новое здание, построенное в Детской больнице в этом столетии. Авторы строительного проекта — Мартиньш Ошанс, SIA "MARK arhitekti", строительный надзор осуществляла SIA "P.M.G", а главным подрядчиком выступила SIA "Arčers".

Общая стоимость проекта составляет 28 419 800 евро. Здание построено благодаря финансовой поддержке Европейского фонда регионального развития (10 319 800 евро) и Европейского фонда восстановления (16 000 000 евро). Также выделено 2 100 000 евро из Европейского фонда восстановления на оборудование для здания.

В приобретении оборудования для нового здания помогла поддержка жертвователей.

Как сообщила председатель правления фонда Детской больницы Лиене Дамбиня, значительная часть из более чем 330 000 вложенных евро поступила от частных пожертвований.

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