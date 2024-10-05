В субботу, 5 октября, в Риге, на Эспланаде, на мероприятии в память о палестинских мирных жителях собрались около 100 человек, сообщило агентство LETA. Участники держали в руках флажки Палестины, а также развернули или положили на землю различные плакаты с лозунгами.

Мероприятие контролировалось несколькими полицейскими. На месте присутствовали четыре машины Государственной и Рижской Муниципальной полиции.

На мероприятие также пришел мужчина с флагом Израиля.

В начале мероприятия были зажжены свечи, а во второй его части прозвучали речи.

Ранее сообщалось, что организаторы планировали провести мероприятие в другое время и у памятника Свободы, но самоуправление запретило его проводить в этом месте, и акция была перенесена в Эспланаду.

Мероприятие организовано движением, называющим себя "За свободную Палестину". Согласно данным Firmas.lv, такая организация не зарегистрирована в Регистре обществ и фондов.

Заявку о проведении акции в память о палестинских мирных жителям подало в Рижское самоуправление частное лицо.

Напомним, что палестинская группировка ХАМАС 7 октября 2023 года устроила резню в Израиле, где террористы убили почти 1200 человек, преимущественно мирных жителей, и взяли около 250 заложников.

В ответ 7 октября Израиль выразил решимость уничтожить ХАМАС и начал масштабную военную операцию в контролируемом террористами секторе Газа.

Поддерживая ХАМАС, шиитская вооруженная группировка "Хезболла" из Ливана уже год обстреливает Израиль ракетами.

На этой неделе израильская армия также объявила о проведении ограниченных наземных операций против целей "Хезболлы" в Ливане.

Во вторник Иран выпустил около 180 ракет по Израилю. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что ракетный удар является ответом на уничтожение лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, лидера ХАМАСа Исмаила Хании и генерала Корпуса Аббаса Нилфурушана.

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