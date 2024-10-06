В этом году единовременное пособие по трудоустройству в Латвии получили 1707 жителей Украины, следует из информации, подготовленной Минблагосостояния для правительства.

На выплату пособий было потрачено 1 194 900 евро или 85,35% выделенного финансирования, информирует агентство LETA.

Минблаг прогнозирует, что финансирование, выделенное на 2024 год, может быть полностью выплачено уже в октябре, поэтому просит выделить дополнительные средства в размере 420 тысяч евро. Этой суммы хватило бы на выплату пособий примерно 600 человек.

Учитывая, что в Латвии при установлении трудовых правоотношений первая зарплата выплачивается по истечении одного месяца с момента начала работы, проживающие в Латвии граждане Украины имеют право на получение единовременного пособия при приеме на работу в размере одного минимального месячного заработка.

Правительство примет решение о выделении дополнительного финансирования во вторник, 8 октября.

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