С каждым годом и в мире, и в Латвии увеличивается количество детей, нуждающихся в педиатрической паллиативной помощи, сообщила агентству ЛЕТА заместитель руководителя службы паллиативной помощи Детской клинической университетской больницы Софья Томасе.

Если в 2016 году паллиативная помощь оказывалась 199 детям, то в 2023 году количество пациентов, получающих такую помощь на дому, выросло до 301.

По словам Томасе, за последнее десятилетие по всему миру возросла выживаемость тяжелобольных детей и подростков, заболевания которых больше не приводят к смерти, а также рост спроса на паллиативную помощь на дому обусловлен стремительным развитием медицины и технологий. Например, энтеральное питание, искусственная вентиляция легких и кислородная терапия теперь возможны и дома у пациента.

Служба паллиативной помощи, которая предоставляет амбулаторные услуги на месте и уход на дому, делает все возможное, чтобы свести к минимуму необходимость госпитализации пациентов. Дети могут быть госпитализированы в случае обострения основного заболевания или возникновения других проблем со здоровьем, которые не всегда связаны с паллиативной помощью.

Как рассказала Томасе, в последние годы Детская больница получила значительную поддержку от Министерства здравоохранения, чтобы обеспечить более эффективный уход за детьми, например, транспорт для выездов специалистов на дом. Детская больница продолжает активно сотрудничать с Министерством здравоохранения, чтобы улучшить организацию и доступность услуг паллиативной помощи для детей. Одна из актуальных задач службы - предоставление эффективной паллиативной помощи во всех регионах.

Одной из главных проблем, с которой сталкивается служба, является нехватка кадров, так как не все готовы работать с тяжелобольными детьми и их семьями.

Как сообщила руководитель службы, в прошлом году скончались 17 детей, которым оказывалась паллиативная помощь, а 28 больше не нуждаются в этой услуге. Часто детям необходим длительный паллиативный уход, но бывают случаи, когда их здоровье быстро улучшается, и они больше в ней не нуждаются.

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