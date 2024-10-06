Президент Латвии Эдгар Ринкевич 10 и 11 октября будет участвовать во встрече Аррайолушской группы, которая пройдет в польском Кракове, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

Аррайолушская группа - формат встреч президентов стран ЕС, в которых традиционно участвуют главы парламентских республик, в чьи обязанности не входят исполнительные функции.

На встрече планируется обсудить вопросы укрепления сотрудничества между Европейским союзом (ЕС) и США, расширение ЕС, участие в восстановлении Украины, вопросы энергетической безопасности.

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