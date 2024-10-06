Девять подданных Латвии и члены их семей прибыли в Шяуляй из Ливана литовским военным рейсом, сообщает МИД Латвии.

В МИД заявляют, что почетный консул в Ливане поддерживает контакты с гражданами Латвии, изъявившими желание покинуть Ливан и вернуться на родину.

В целом численность граждан Латвии в Ливане непостоянна – около 80 человек. Большинство из них остались или переехали в северную и горную часть Ливана, где они находятся в безопасности и пока не планируют эвакуироваться, сообщает латвийский МИД.

МИД благодарит литовских коллег за сотрудничество.

Ранее латвийский МИД призывал граждан Латвии использовать любые варианты эмиграции или, в случае невозможности покинуть Ливан, искать безопасные места убежища на территории Ливана в соответствии с инструкциями местных властей.

Для оказания какой-либо помощи, в том числе и информационной, МИД Латвии предлагает связаться по круглосуточному телефону Консульского отдела +371 26337711 или обратившись к Почетному консулу Латвии в Ливане по телефону +961 3224000.

С 23 сентября израильская армия ведет интенсивные бомбардировки юга Ливана и южных пригородов Бейрута в ответ на нападения "Хезболлы" на территорию Израиля.

1 октября Израиль начал наземную операцию в Ливане.

Заявленная цель Израиля состоит в том, чтобы изгнать боевиков "Хезболлы" из приграничной зоны, чтобы примерно 60 000 жителей, эвакуированных из северного Израиля из-за обстрелов "Хезболлы", могли вернуться домой.

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