По прогнозам синоптиков, 7 октября ожидается преимущественно облачная погода, однако без общественных осадков.
Как отмечает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в понедельник будет дуть небольшой ветер, а воздух прогреется до +9..+14 градусов.
В Риге сегодня переменная облачность с прояснениями, без осадков. Дует небольшой ветер, температура воздуха +11..+12 градусов.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь