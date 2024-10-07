По прогнозам синоптиков, 7 октября ожидается преимущественно облачная погода, однако без общественных осадков.

Как отмечает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в понедельник будет дуть небольшой ветер, а воздух прогреется до +9..+14 градусов.

В Риге сегодня переменная облачность с прояснениями, без осадков. Дует небольшой ветер, температура воздуха +11..+12 градусов.

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