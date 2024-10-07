В будущем необходимо создать хотя бы небольшие отделения паллиативного ухода на территориях с населением 10 000 человек, заявил агентству LЕТА руководитель отделения паллиативной помощи онкологического центра Рижской Восточной больницы, онколог-химиотерапевт Вилнис Сосарс.

Он положительно оценил сотрудничество Министерства здравоохранения и Министерства благосостояния по программам паллиативной помощи на дому, но считает, что для ее оказания необходимо привлекать больше ресурсов самоуправлений и социальных служб.

В то же время Сосарс выразил надежду на то, что в будущем в стране появятся хосписы и дневные стационары паллиативной помощи, где умирающим людям будет обеспечен надлежащий уход.

Сосарс рассказал, что из-за неравной оплаты труда работники отделения паллиативной помощи Восточной больницы часто увольняются, а привлечь новых специалистов непросто, потому что паллиативный уход - психоэмоционально сложная и недооцененная работа.

"Но смертность высока, и специалисты нужны", - отметил руководитель отделения. По его мнению, для решения этой проблемы необходимо, чтобы рабочий день работников отделения паллиативного ухода был короче, а зарплаты - выше.

Сосарс отметил, что государство тратит деньги на строительство дорог и мостов, но точно так же нужно "строить" систему паллиативной помощи, сделав людей приоритетом и выделяя средства на повышение зарплат специалистов.

"Тогда следующий отчет Госконтроля о состоянии паллиативной помощи в стране будет другим - более оптимистичным", - сказал врач.

Как сообщалось, по результатам ревизии системы паллиативной помощи в Латвии Госконтроль заявил, что она не отвечает потребностям пациентов.

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