За последние полгода два случая, когда больница Ģintermuiža отказалась принять мотивированных детей в программу лечения зависимости, потому что в момент приема в их анализах мочи были обнаружены остатки вызывающих зависимость веществ, заявил в интервью Латвийскому радио председатель Рижского сиротского суда Айварс Красноголов.

По его мнению, такой подход совершенно неправильный и его необходимо изменить.

Красноголов сообщил, что бывают случаи, когда не всегда принимают и детей с "огромными проблемами со здоровьем, с неотложными проблемами".

Отвечая на вопрос о том, как часто семейные врачи пользуются возможностью привлечь Рижский сиротский суд, если законный представитель ребенка не соглашается на вакцинацию или лечение, Красноголов заявил, что были случаи, когда родители не отводили на лечение детей с онкологическими заболеваниями, поэтому привлекался сиротский суд.

В свою очередь, в связи с вакцинацией Рижский сиротский суд не получал запросов. Однако Красноголов знает, что в другие сиротские суды такие запросы поступали.

Как сообщалось, специалисты планируют подумать над тем, как успешнее применить в ежедневной практике врачей 14-ю статью Закона о правах пациентов - о согласии сиротского суда. А именно, у семейных врачей есть возможность привлечения сиротского суда, если законный представитель не соглашается на вакцинацию или лечение, однако такая возможность используется редко.

Также сообщалось, что после указаний омбудсмена по поводу предоставления помощи детям, в Министерстве здравоохранения заявили, что в сотрудничестве с вовлеченными сторонами планируется улучшить услуги в сфере наркологии, в том числе путем разработки условий обязательного лечения наркозависимых детей и подростков.

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