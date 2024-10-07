На прошлой неделе в Латгалии были зафиксированы несколько случаев нанесения символов поддержки в виде буквы "Z" для начатых Россией военных действий в Украине, сообщает Государственная полиция (ГП).

В воскресенье, 29 сентября, полиция получила информацию о том, что в Ругайской волости Балвского края на участке дороги P47 Рудуки-Медни на двух дорожных защитных барьерах были нанесены буквы "Z" зелёной краской.

В среду, 2 октября, в Даугавпилсе на дереве у дороги был нарисован чёрный символ "Z". Это зафиксировали сотрудники полиции.

А в воскресенье, 6 октября, полицейские обнаружили нарисованный символ "Z" на заброшенном здании в Аугшдаугавском крае.

ГП поясняет, что во всех указанных случаях наблюдается использование восхваляющей военную агрессию и войну символики в публичных местах. По всем случаям начат административный процесс.

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