Такое же предложение в качестве поправки к Закону "Об устройстве государственного управления" было уже подано другим депутатом от правящей коалиции - Скайдрите Абрамой ("Прогрессивные") - ко второму чтению. Однако поправка была отклонена сначала ответственной комиссией, а затем и Сеймом.