Депутат Сейма от правящего "Нового Единства" предлагает ежемесячно публиковать рассчитанные зарплаты государственных служащих на сайте учреждений.
Такое же предложение в качестве поправки к Закону "Об устройстве государственного управления" было уже подано другим депутатом от правящей коалиции - Скайдрите Абрамой ("Прогрессивные") - ко второму чтению. Однако поправка была отклонена сначала ответственной комиссией, а затем и Сеймом.
Абрама обосновала свое предложение необходимостью вернуться к редакции правовых норм, которая существовала до 2017 года, когда закон предусматривал публикацию зарплат должностных лиц учреждений в интернете.
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