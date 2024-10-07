Из-за нехватки финансирования в Риге сложилась критическая ситуация в области социального ухода, говорится в информации, представленной депутатам Комитета по социальным вопросам Рижской думы.

Департамент благосостояния Рижской думы указывает на критическую ситуацию, которая возникла в связи с обеспечением услуг по уходу на дому и услуг долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации для совершеннолетних рижан согласно запросам и объективным потребностям жителей города.

Для решения этой ситуации необходимы дополнительные финансовые средства. В общей сложности в 2024 году требуется дополнительно 581 278 евро, а для обеспечения финансирования в 2025 году 390 дополнительных мест социального ухода,, и для дальнейшего снижения очередей потребуется около 3,7 миллиона евро.

Департамент поясняет, что за восемь месяцев 2024 года услуги по уходу на дому получили 7308 человек, включая 6492 совершеннолетних и 816 детей, что на 702 человека или 11% больше, чем за восемь месяцев 2023 года.

Значительно увеличилось количество совершеннолетних с очень низкими способностями к самообслуживанию. Это лица, которым требуется более 12 часов ухода в неделю. Количество таких людей возросло с 3716 человек за первые восемь месяцев прошлого года до 4238 человек в этом году. Прирост составил 522 человека или 14%.

Количество детей, получающих услуги по уходу на дому, также увеличилось на 187 человек или на 30%.

Необходимое финансирование для услуг по уходу на дому в 2024 году составляет около 4,9 миллиона евро до конца года, а на 2025 год — около 7 миллионов евро.

Число людей в очереди на услуги, координируемые Социальной службой Риги, в сентябре этого года составило 898 человек, а среднее время ожидания в очереди увеличилось с трех месяцев в прошлом году до шести месяцев в этом году.

В 2023 году договорные организации (организации, с которыми Рижская дума заключала договор на предоставление услуги, а не обеспечивала ее непосредственно силами муниципальных служб) обеспечивали до 1580 мест социального ухода. Из-за недостаточного финансирования в этом году количество мест сократилось до 1371.

Департамент также указывает на другие проблемы. Для их решения запрашивается дополнительное финансирования в рамках изменений городского бюджета: 4,9 миллиона евро для услуги "уход на дому", для предоставления услуг договорными организациями — еще 582 000 евро.

Эти вопросы Комитет по социальным вопросам Рижской думы рассмотрит в среду, 9 октября.

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