Служба государственной безопасности (СГБ) обращает внимание на отдельные темы в информационном пространстве Латвии, связанные с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщило агентство LETA. В то же время на данный момент служба не начала ни одного уголовного процесса в связи с этим.

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся в октябре 2023 года, способствовал увеличению террористической угрозы и повышению риска нападений в отдельных странах Европы, объясняет СГБ.

По оценке спецслужбы, обострение ситуации в последние дни может привести к росту этнических конфликтов или других видов насилия между еврейскими и мусульманскими общинами, в основном в Западной Европе.

В Латвии сейчас уровень террористической угрозы остается низким. Хотя обострение конфликта может вызвать рост напряженности в обществе, имеющаяся у СГБ информация не указывает на существенные изменения в тенденциях террористических угроз в ближайшее время.

Служба также отметила, что до сих пор не наблюдалось значительного распространения радикализации, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке. Тем не менее, СГБ продолжает выявлять лиц, которые выражают радикальные взгляды или проявляют признаки радикализации в информационном пространстве.

СГБ подчеркивает, что будет продолжать в рамках своей компетенции мониторинг информационного пространства, включая социальные сети, чтобы выявлять возможные угрозы национальной безопасности Латвии.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !