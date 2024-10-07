В сентябре около пяти тысяч латвийцев получили письма от Службы госдоходов (CГД, VID) о том, что оборот на банковских счетах значительно превышает задекларированные доходы. Эти письма не стоит игнорировать, сообщает LSM+ со ссылкой на передачу Латвийского Радио-4 "Открытый разговор".

В эфире радио генеральный директор службы Байба Шмите-Роке заявила, что если VID не получит пояснений, то он имеет право взыскать 20% подоходного налога с разницы между оборотом и официальным доходом.

Банки уже несколько лет предоставляют VID информацию об обороте на счетах клиентов, если он превышает 15 000 евро в год. Эти данные сверяются с официальным доходом человека, и если оборот на банковском счету более чем на 20 000 евро превышает легальные доходы, VID интересуется происхождением этих "дополнительных денег", сказала гендиректор службы.

"Это могут быть перечисления между членами семьи, может быть продажа незадекларированной недвижимости... Случаи очень разные", — сказала Шмите-Роке. По ее словам, в письмах VID в зависимости от ситуации просит человека предоставить дополнительную информацию или дать пояснение, откуда взялись дополнительные средства.

"Цель Службы госдоходов — не залезть человеку в кошелек, мы этого не делаем и не будем делать. Мы только спрашиваем у тех, у кого есть значительное несоответствие с официальными доходами", — сказала Байба Шмите-Роке.

Глава VID рассказала, что в прошлом году налоговая обратилась примерно к 20 тысячам жителей, взыскав дополнительно около 14 млн евро.

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