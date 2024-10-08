Оптимизация Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), которую предусмотрено реализовать со следующего года, планировалась в течение нескольких лет, сообщил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство").

Объясняя предстоящее сокращение бюджета NMPD, политик подчеркнул, что оптимизация службы планировалась с 2018 года и будет реализована сейчас, когда экономия средств особенно необходима.

По словам Абу Мери, реорганизация в основном будет заключаться в сокращении бригад из трех человек до бригад из двух человек. Бригады из одного человека в Латвии создавать не планируется. Увольнять сотрудников NMPD не планируется, но их попытаются перевести из одного региона в другой, поскольку работников местами не хватает.

В целом в государственном бюджете на следующий год запланированы средства на решение кадровых вопросов, добавил министр.

На данный момент ведутся переговоры с региональными больницами об укреплении сотрудничества с университетскими больницами, чтобы повысить уровень обслуживания в регионах.

Сейчас проблема заключается в том, что во многих местах специалисты в больницах существуют только на бумаге, а в реальности они находятся там лишь в определенные дни, поэтому качество предоставления услуг оставляет желать лучшего, как и доступность, отметил Абу Мери.

Как сообщалось, бюджет NMPD на следующий год предусматривает сокращение расходов на 1,6 миллиона евро, и по этой и другим причинам, служба внесет изменения в организацию работы, например, сократит количество бригад в ночные часы и введет новый принцип госпитализации.

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