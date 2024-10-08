Государственная полиция и компания Tet совместно разработали алгоритм реагирования в случаях телефонного мошенничества, сообщили агентству LETA представители Tet.

В августе и сентябре Госполиция получила несколько заявлений о случаях телефонного мошенничества, которые произошли с пожилыми женщинами в Риге, Латгале и Курземе. В период с 13 по 26 сентября Госполиция в сотрудничестве с работниками Tet обнаружила местонахождение и задержала восемь сообщников мошеннико - денежных курьеров. Таким образом, были предотвращены материальные убытки в размере 51 195 евро.

В связи с вышеупомянутыми случаями Госполиция начала ряд уголовных процессов о мошенничестве или попытках мошенничества. Большинство задержанных курьеров заключены под стражу.

Представители Tet отметили, что для того, чтобы реагировать как можно скорее, что очень важно для остановки или задержания мошенников, Tet и Госполиция совместно разработали алгоритм сотрудничества, который будет использоваться в подобных случаях. Детали модели сотрудничества не разглашаются.

Председатель правления Tet Улдис Татарчук отметил, что телефонное мошенничество и угрозы кибербезопасности уже являются существенной проблемой, и в будущем угроза будет развиваться - можно ожидать как увеличения числа случаев, так и более изощренных методов мошенничества.

Начальник третьего офиса Управления Криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормундс Штейнбрикс обратил внимание на то, что телефонные мошенники по-прежнему активны, звонят жителям Латвии, вводя их в заблуждение по поводу различных проблемных ситуаций, в которые якобы попали их родственники. Таким образом мошенники вызывают стресс, а также торопят жертву и не позволяют все обдумать, пока человек не согласится передать деньги сообщникам мошенников.

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