С следующего года будет повышена часть пенсии, которая подлежит индексации с учетом инфляции. Индексируемая часть государственной пенсии может быть увеличена до 100% от средней страховой зарплаты за предыдущий год, с которой платились социальные взносы. Это предусматривает законопроект, поддержанный правительством. Окончательное решение - при рассмотрении проекта госбюджета-2025 - примет Сейм.

Сейчас граница, до которой часть существующей пенсии подлежит пересмотру, составляет 50% от средней страховой зарплаты за предыдущий календарный год в стране.

В этом году была пересмотрена пенсия или ее часть, не превышающая 683 евро. Такую пенсию получают 75% населения. Соответственно, у 25% пенсионеров была индексирована пенсия не в полном объеме, а ее часть.

Часть пенсии, превышающая установленную границу, не защищена от влияния инфляции, что снижает покупательную способность человека, отмечает Министерство благосостояния.

В то же время, если индексировать пенсию, исходя из принципа, что пересматривается 100% от средней страховой зарплаты за предыдущий год, то полностью будет индексирована пенсия размером примерно в 1518 евро. А это, по прогнозам Министерства благосостояния, означает: уже в следующем году пенсия будет полностью индексирована у около 98% пенсионеров. То есть, у подавляющего большинства пенсионеров за исключение самых зажиточных - тех, у кого размер пенсии превышает 1518 евро.

Также планируется индексировать всю сумму пенсии тем, кому пенсия назначена раньше из-за необходимости ухаживать за ребенком-инвалидом или же тем, кто вышел на пенсию раньше в связи с тем, что воспитывает пятерых и более детей.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, первая индексация уже по новым правилам - в октябре 2025 года.

Для повышения индексируемой границы пенсий до 100% от средней страховой зарплаты за предыдущий год, по оценкам Министерства благосостояния, в следующем году потребуется дополнительно 5,784 миллиона евро. В 2026 году потребуется дополнительно 27,559 миллиона евро, в 2027 году - 44,638 миллиона евро, а в 2028 году - 60,894 миллиона евро.

Для адаптации информационной системы Государственной социальной страховой агентства к внедрению изменений в следующем году потребуется еще 5566 евро.

Правительство еще в сентябре поддержало выделение дополнительного финансирования для совершенствования механизма индексации пенсий. В 2025 году на это планируется выделить 5,789 миллиона евро, в 2026 году - 27,559 миллиона евро, в 2027 году - 44,638 миллиона евро и в 2028 году - 60,894 миллиона евро.

Согласно данным Государственной социальной страховой агентства, в июле пенсии до 600 евро получали 67% пенсионеров. У 28,5% получателей размер пенсии составлял от 600,01 до 1200 евро. У 2,5% населения размер пенсии находился в пределах от 1200,01 до 1500 евро, в то время как более 1500,01 евро получали 2% населения.

Пенсию по инвалидности размером менее 600 евро получали 93% населения. У 6% таких пенсионеров размер пенсии находился в пределах от 600,01 до 1200 евро. Более 1200,01 евро получал только 1% таких пенсионеров.

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