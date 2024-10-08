Руководитель группы планирования Министерства иностранных дел (МИД) Эдуард Стипрайс подчеркнул на встрече с советниками Конгресса США в Риге важность продолжения трансатлантическими партнерами максимальной поддержки Украины.

Во вторник Стипрайс встретился в Риге с советниками Конгресса США, прибывшими с визитом в страны Балтии, сообщили агентству LETA в МИДе.

В ходе беседы Стипрайс высоко оценил двусторонние отношения Латвии и США, а также трансатлантическое единство, которое особенно важно в текущей геополитической ситуации. Он также подчеркнул необходимость объединения усилий трансатлантических партнеров для сдерживания России в долгосрочной перспективе и предотвращения обхода санкций.

Во время визита советники Конгресса США встретились с должностными лицами Латвии в Сейме, в офисе премьер-министра, Министерстве обороны. Также посетили военную базу в Адажи и дислоцированных в Латвии американских военных.

Американская делегация приняла участие в обсуждении с экспертами Латвийского института внешней политики и Центра исследований политики Восточной Европы, посетила представительство "Радио Свобода" в Риге, музей Оккупации, а также латвийского производителя беспилотников Edge Autonomy, где ознакомилась с технологиями производства дронов.

Делегация советников Конгресса США находилась в Латвии с 5 по 8 октября. Подобные визиты в страны Балтии организуются регулярно с 2013 года. МИД подчеркивает, что такие визиты помогают американским конгрессменам на месте ознакомиться с ситуацией в сфере безопасности в балтийском регионе и ознакомиться с потребностями стран Балтии в безопасности.

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