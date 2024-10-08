Лиепая вошла в число 20 европейских городов и на текущий момент является единственным городом из стран Балтии, который получил знак Миссии Европейского Союза (ЕС) на пути города за стремление города добиться климатической нейтральности к 2030 году. Об этом сообщили в лиепайской мэрии агентству LETA.

Этот знак подтверждает планы города добиться климатической нейтральности к 2030 году и может облегчить доступ к государственному и частному финансированию для достижения этой цели. Предполагается, что такие города будут производить почти столько же парниковых газов, сколько будут поглощать из атмосферы.

Во вторник этот знак получили 20 городов. За все время существования знака Миссии Европейского Союза (ЕС) он был присвоен 53 городам.

Лиепая — единственный город из стран Балтии, получивший эту оценку, которая свидетельствует о проделанной работе для того, чтобы Лиепая стала более экологичной и устойчивой, рассказал председатель Лиепайской думы Гунарс Ансиньш.

Он подчеркнул, что была высоко оценена велоинфраструктура города, реновация многоквартирных домов, использование биомассы для отопления, а также ряд других шагов для созданию более зеленого города. Этот знак является следующим шагом после того, как Лиепая получила статус одного из 100 климатически нейтральных и умных городов Европы, подчеркнули в мэрии.

С 2012 года Лиепая участвует в международной инициативе "Пакт мэров" в области энергетики и климата, а в 2022 году была признана одним из 100 климатически нейтральных и умных городов Европы на пути к 2030 году.

В случае оптимистичного сценария климатическая цель Лиепаи заключается в том, что к 2030 году город снизит выбросы углекислого газа на 80% по сравнению с уровнем 2006 года, сообщили в мэрии.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !