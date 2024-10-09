После того как девочка самовольно ушла из детского сада в Даугавпилсе, в конце сентября с работы уволили воспитательницу, которая это допустила, сообщила руководитель городского управления образования Марина Исупова.

Теперь во время прогулки детей с 9 до 13 часов закрыта вся территория дошкольного учреждения Научной средней школы. Попасть в дошкольную зону можно только позвонив дежурному сотруднику, который открывает ворота для родителей и посетителей, пишет агентство LETA.

После инцидента всем работникам дошкольного учреждения напомнили о правилах трудового распорядка, был проведен инструктаж по безопасности труда, сообщила Исупова. Проведены также собрания по вопросам физической безопасности для директоров и завхозов учебных заведений.

Кроме того, руководители образовательных учреждений посетили организованный Центром защиты детей семинар "Специалист учебного заведения и кризисные ситуации". На семинаре были повторены алгоритмы действий учреждения в кризисных ситуациях, в том числе если ребенок самовольно ушел с территории учреждения.

В дошкольном учреждении начата служебная проверка, сообщил ранее мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Он уверен, что приняты соответствующие решения, чтобы подобные ситуации не повторялись.

По предварительной информации, один из взрослых оставил ворота детского сада открытыми, сообщила Исупова. Она поблагодарила неравнодушную женщину, заметившую ребенка в ближайшем парке.

Ошибка была в том, что работники детсада не обратились немедленно в полицию, сказала Исупова. Пока они пытались выяснить, куда делся ребенок, прошло время, и женщина на улице среагировала быстрее.

Исупова призвала общество быть внимательнее к детям, которые гуляют по городу, причем не только в то время, когда должны находиться в учебных заведениях, но и по вечерам и в выходные.

Исупова и Элксниньш отрицали сообщения в социальных сетях о том, что подобные случаи происходят в Даугавпилсе регулярно.

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