Государственное финансирование политических партий можно корректировать, но оно должно оставаться стабильным, заявила в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

На вопрос о том, насколько важно пересмотреть государственное финансирование партий в условиях экономии и можно ли в внести в эту систему больше изменений, Силиня ответила, что "мы ведь не хотим возвращаться к тому, чтобы реализовывать политику могли только те партии, у которых больше денег".

По мнению Силини, финансирование партий из государственного бюджета — это правильно, поскольку позволяет партиям не зависеть только от денег спонсоров. В условиях нынешней экономии финансирование партий не должно увеличиваться, но при этом оно должно оставаться достаточно стабильным.

Силиня также рассуждала, что можно рассмотреть вопрос о том, стоит ли сохранять государственное финансирование для тех партий, которые не представлены во власти, однако это сложный вопрос для принятия решения.

В четверг, 26 сентября, депутаты Сейма в окончательном чтением утвердили поправки к Закону "О финансировании политических организаций (партий)", на год заморозив рост объемов финансирования, выделяемого партиям из госбюджета.

Принятые изменения предполагают, что финансирование политических организаций из государственного бюджета в 2025 году будет рассчитываться и выделяться с учетом минимальной месячной зарплаты 2024 года. Напомним, что расчет госфинансирования партий "привязан" к показателю размера минимальной заплаты. Предусматривается, что в 2025 году минимальная зарплата увеличится с 700 до 740 евро в месяц.

Планируется, что в 2025 году минимальная зарплата вырастет с 700 евро до 740 евро, в 2026 году — до 780 евро, в 2027 году — до 820 евро, а в 2028 году — до 860 евро, что, согласно закону, означает регулярный рост госфинансирования, выплачиваемого партиям.

Таким образом будет "заморожен" рост госфинансирования партий, привязанный к росту минимальной зарплаты.

Закон устанавливает, что финансирование из государственного бюджета выделяется политическим силам, за которые на последних выборах в Сейм проголосовало более 2% избирателей. Объем государственного финансирования зависит и от того, сколько избирателей партии, взявший 2%-й барьер на парламентских выборах, отдали голос за эту политическую силу на выборах в Сейм, самоуправления и Европарламент - за это начисляются коэффициенты.

Согласно информации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), государственное финансирование политических партий и их объединений в 2024 году составит в общей сложности 6,65 миллиона евро. Больше всего, а именно 1,12 миллиона евро, получит "Новое Единство", 898 761 евро — Союз "зеленых" и крестьян, 790 482 евро — "Объединенный список", 752 007 евро — Национальное объединение. Около 0,5 миллиона евро получат три партии — "Стабильность", "Прогрессивные" и "Латвия на первом месте". Среди получателей госфинансирования будет еще шесть политических сил, которые не представлены в Сейме - в том числе, например, "Согласие", представленное в Европарламенте и Рижской думе или "Суверенная власть", за которую проголосовали на парламентских выборах 3,24% избирателей.

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