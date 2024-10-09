В Латвии 49% жителей хотели бы получать пенсию в размере 1200-2000 евро в месяц, однако сейчас реальная средняя пенсия в стране составляет всего 576 евро, сообщили представители банка Luminor агентству LETA, ссылаясь на данные проведенного опроса.

В то же время 30% опрошенных считают, что могли бы прожить на пенсию в размере 600-1200 евро.

Отметим, что минимальная заработная плата в стране сейчас составляет всего 700 евро до уплаты налогов. С 2025 года минимальная зарплата будет повышена до 740 евро. Средняя зарплата в стране превышает 1600 евро "грязными", медианная - 1200 евро до уплаты налогов.

Эксперт по пенсиям Luminor Bank Атис Круминьш поясняет, что при существующей государственной системе достичь желаемого размера ежемесячной пенсии возможно только в том случае, если заранее планировать и делать собственные накопления — внося взносы на третий уровень пенсионной системы, инвестируя в акции или облигации, либо выбирая другие способы накопления.

Эксперт банка отмечает, что результаты проведенного в сентябре опроса ясно показывают, что жители возлагают большие надежды на будущее пенсионное обеспечение и ожидают, что его размер будет как минимум почти в два раза выше, чем средняя пенсия, которую в настоящее время ежемесячно получают пенсионеры.

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