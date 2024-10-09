Жильцы двухэтажного дома в Риге на улицы Даугавпилс 8 получили неожиданный счет за воду на сумму около 5000 евро. Счет выставила обслуживающая дом муниципальная компания Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). Согласно показателям общедомового счетчика, за месяц было израсходовано 1800 кубометров воды - почти столько, сколько нужно для заполнения олимпийского бассейна (2200 кубометров). Об этом сообщает LSM+.

Куда утекло такое огромное количество жидкости, жильцы не знают. Кроме того, RNP выставила также счета владельцам восьми квартир соседнего дома - 8b.

"Вот эта часть дома находится в аварийном состоянии, и к ней не должна быть подключена подача воды в течение четырех лет. Люди, которые являются владельцами этих квартир, избавлены от этого счета. Собственно, авария создала бремя для той части дома, которая не должна иметь отношения к утечке воды, которая могла потенциально произойти в этом доме", - сообщил хозяин квартиры на улице Даугавпилс 8b Андрей.

Представитель RNP Инита Кабанова пояснила, что оба дома считаются одним объектом собственности и имеют общую систему водоснабжения и общий счетчик.

"Один из этих домов после пожара нежилой, во втором живут люди. И, обследуя домовой счетчик, наши специалисты увидели эту большую разницу. Стали смотреть, почему показатели не совпадают. И да - в той нежилой части дома был обнаружен разрыв. Его быстро устранили в течение дня. Но потеря воды там произошла. И Rīgas ūdens считает то фактическое потребление, которое было", - сообщила Кабанова.

Руководитель Латвийской ассоциации управляющих недвижимостью Витолдс Пейпиньш усомнился в словах RNP. "Я не верю, что здесь какая-то авария была", - отметил он.

По его словам, такие ситуации не редкость, если счетчик установлен в труднодоступном колодце и предположил, что проблема могла возникнуть при замене счетчика.

Глава общества "Народ против земельных баронов" Владимир Ткаченко посоветовал жильцам не спешить с оплатой и потребовать от RNP письменных отчетов об аварии.

RNP не берет на себя ответственность за утечку. В муниципальной компании LSM+ сообщили, что с Rīgas ūdens было согласовано частичное снижение суммы за воду, а счета были разделены на три месяца.

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