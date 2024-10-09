В Лиепайскую региональную больницу доставили уже двоих детей с сотрясением мозга — это "побочный эффект" далеко не безобидной забавы, которой вдруг снова увлеклись подростки. Они следуют инструкциям из Тик-тока, чтобы "поймать кайф", не понимая, что последствия могут оказаться очень тяжелыми и "долгоиграющими". Медики и педагоги крайне встревожены, пишет LSM+.

Первый юный пациент поступил в Лиепайскую региональную больницу в понедельник. Второй — вчера. Детям 10 и 13 лет, мальчик и девочка.

"Первым был мой пациент. Диагностика была затруднена. Он был в очень плохом неврологическом состоянии, к тому же у меня не было информации, что с ним произошло. Ребенка очень сильно рвало, а это чревато сильным обезвоживанием, были очень сильные головные боли. Отправили на всевозможные дополнительные обследования, в том числе и компьютерную томографию, а это дополнительное облучение детского мозга. Позже мама рассказала, что случилось в школе…

Когда сегодня утром пришла на работу и узнала, что вчера доставили второго такого же пациента, к тому же из другой школы, стало ясно, что информация о "забаве" распространяется среди детей. Оба наших пациента делали это не впервые. Мы спрашивали, в чем смысл — дети говорят, что на 4-5 секунд можно ощутить состояние легкого опьянения. И ради этого так вредить своему здоровью?!", — рассказывает педиатр Инга Звирбуле.

Она очень признательна тем подросткам, которые вызвали "скорую": когда ее будущий пациент потерял сознание и упал, они не испугались и не бросили его одного в парке. По инициативе доктора Звирбуле сегодня в больницу срочно пригласили журналистов, чтобы предупредить взрослых — родителей, педагогов, соцработников — о "модной забаве", чтобы они поговорили с детьми о "вызовах" в Интернете, объяснили, что последствия могут быть очень серьезными, опасными для здоровья и даже жизни.

"Похоже, что у детей и подростков появился очередной квест в Интернете: они пытаются потерять сознание. Дети показывают видео в Тик-токе друг другу и пользуются им как инструкцией. Они используют методику дыхания, приводящую к тому, что мозг испытывает гипоксию, кислородное голодание. Ребенок теряет сознание и падает.

Обычно они это делают группами — один экспериментирует, остальные держат-подхватывают. Наших пациентов друзья не удержали, в результате они упали и серьезно ударились головой, получив в дополнение сотрясение мозга. Клиника выраженная: сильные головные боли, очень сильная рвота и дезориентация в пространстве, они не понимали, что делают. А нам, медикам, ведь не сказали вначале, что же дети делали, и было очень сложно понять, что же случилось — это серьезная травма, а может, употребляли какие-то вещества? Поэтому тщательно обследовали, чтобы разобраться", — рассказывает педиатр Солвита Егоренко.

По информации медиков, дети не только следуют найденным в Тик-токе инструкциям, но и сами снимают-выкладывают. Сейчас проведена работа с классными руководителями школы - им рассказали об опасности таких "развлечений".

У специалистов в больнице и в школе Дружеского призыва пока нет данных, распространяется ли эта "забава" в других самоуправлениях, но такая опасность существует.

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