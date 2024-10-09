Реальные расходы на железнодорожный проект Rail Baltica станут известны только после завершения фазы проектирования, заявил бывший министр сообщения Талис Линкайтс в среду на парламентской комиссии по расследованию проекта Rail Baltica.

Он также отметил, что еще будучи министром полагал, что озвученные суммы являются лишь приблизительными оценками и предположениями, поскольку проектирование на тот момент не было завершено. "С самого начала у меня не было уверенности в том, что эти анализы отражают реальные суммы. Я понимал, что этот проект будет стоить дороже", — сказал Линкайтс.

На заседании комиссия выразила недоумение, почему в 2022 году был отозван информационный отчет, где стоимость проекта в Латвии была указана в размере 3,4 млрд евро, а вместо него представлен отчет с расходами в 2,4 млрд евро.

Линкайтс пояснил, что сумма в 2,4 млрд евро была указана в ценах 2016 года с учетом процента инфляции, а 3,4 млрд — в ценах 2021 года. "Эти суммы одинаковы. Между ними нет никакой разницы", — подчеркнул он.

Линкайтс добавил, что не доверял первоначальному анализу затрат и выгод проекта, когда расходы Rail Baltica в Латвии прогнозировались на уровне 1,2 млрд евро, и сомневается в актуальном анализе. "Я не считаю, что эти последние суммы корректны. После фазы проектирования необходимо провести новый анализ затрат и выгод", — заявил он.

Депутаты комиссии выразили недоумение, почему не были отражены реальные суммы, если министр сомневался в представленных цифрах. Линкайтс ответил, что были предоставлены данные и расчеты, которые имелись в распоряжении чиновников Министерства сообщения.

Председатель комиссии Андрис Кулбергс отметил, что в презентации совместного предприятия RB Rail в 2021 году расходы на проект составляли 5,3 млрд евро, но эта информация не была обнародована.

Линкайтс ответил, что в то время актуализация цен не была приоритетной задачей. "Вы называете это удорожанием, но я тогда считал это нормальной частью проектирования. Это были лишь предположения о затратах, поскольку реальные суммы были неизвестны", — пояснил он.

Бывший министр также подчеркнул, что суммы менялись, но было соглашение, что в странах Балтии они не комментируются, чтобы после завершения проектирования можно было озвучить реальные расходы.

Таким образом, экс-министр заявил, что тогда задачей было добиться лучшего финансирования от Фонда соединения Европы (CEF), чтобы вложить его в проект Rail Baltica и продемонстрировать Еврокомиссии зрелость и прогресс, что увеличило бы шансы на получение финансирования в будущем.

Кулбергс резюмировал, что министр знал о несоответствиях в ценах, но информация была искажена и засекречена. Линкайтс с этим утверждением не согласился.

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