В четверг, 10 октября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о военной службе, предусматривающие, что в случае мобилизации в латвийской армии могут служить и граждане других стран.

За принятие поправок проголосовали 74 депутата Сейма, против выступили десять парламентариев из фракции "Стабильность!". Восемь депутатов в голосовании не участвовали.

В дальнейшем в случае общей и частичной мобилизации на службу в Национальные вооруженные силы (НВС) в качестве добровольцев смогут пойти граждане стран-членов Европейского союза (ЕС), Европейской ассоциации свободной торговли и НАТО, а также граждане Австралии, Бразилии, Новой Зеландии или Украины.

До сих пор в кризисной ситуации на военную службу нельзя было брать мотивированных иностранцев. В свою очередь, опыт Украины показывает, что в вооруженных силах могут эффективно воевать и граждане других стран, отметили в Министерстве обороны.

Принятые поправки устанавливают требования к иностранцам для приема на службу. Согласно им, иностранец не должен быть штатным или внештатным сотрудником зарубежной службы безопасности, разведки или контрразведки, агентом, резидентом или владельцем конспиративной квартиры. Принятие иностранца в латвийскую армию должно соответствовать интересам национальной безопасности. Кроме того, иностранец не может быть бывшим военнослужащим армии СССР или Латвийской ССР. Иностранный доброволец должен также владеть государственным языком или хотя бы одним из официальных языков НАТО - английским или французским. Необходимо будет и соблюдать ряд других требований.

Также поправки к Закону о военной службе предусматривают, что в дальнейшем с латвийским солдатом можно будет досрочно расторгнуть служебный контракт, еслиу него есть двойное гражданство третьей страны, например, России или Беларуси, или другой страной, которая не является членом ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли или НАТО. Исключениями являются Австралия, Бразилия, Новая Зеландия и Украина. Формальности с двойным гражданством солдаты должны уладить до 1 апреля 2025 года.

Поправки также направлены на улучшение условий для будущих латвийских солдат, в том числе путем отказа от минимального пятилетнего срока контракта и делегирования министру обороны обязанности по установлению этих сроков. На данный момент перед началом обучения в военном образовательном учреждении или подразделении НВС с солдатом заключается контракт, в котором указано, что после окончания обучения нужно отслужить по контракту как минимум пять лет. Изменения необходимы для того, чтобы обеспечить большую гибкость при заключении контрактов о профессиональной службе и стимулировать солдат служить до конца срока, заявили ранее представители НВС.

Кроме того, согласно поправкам, старшие инстукторы должны владеть хотя бы одним из официальных языков НАТО на должном уровне. Сейчас это требование относится только к солдатам, претендующим на звание офицера. Растущее участие инструкторов в международной деятельности и необходимость общения с солдатами союзников также повысили потребность в том, чтобы старшие инструкторы владели английским или французским языком, отмечают авторы законопроекта. Ожидается, что это требование вступит в силу 1 января следующего года.

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