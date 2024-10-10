В четверг, 10 октября, Сейм во втором чтении внес поправки в Закон "Об административных правонарушениях в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка" предусматривают введение административной ответственности за сексуальные домогательства. Окончательное решение - впереди.

Внести изменения в закон изначально предложила коалиционная партия "Прогрессивные". Предложение вызвало критику со стороны оппозиции.

Исходя из предложения, сексуальные домогательства определяются как "нежелательные вербальные, невербальные, цифровые или физические действия сексуального характера, направленные на другого человека, которые имеют целью или результатом унижение достоинства или вторжение в личную жизнь, особенно если они создают пугающую, враждебную, унижающую, оскорбляющую или обидную обстановку". За такие действия может быть назначен штраф до 140 единиц наказания, что эквивалентно 700 евро.

О дефиниции понятия "сексуальные домогательства" в парламенте развернулись дискуссии.

"Сексуальные домогательства — это один из видов сексуального насилия, однако латвийские нормативные акты не предусматривают конкретной ответственности за такого рода оскорбительное и унижающее поведение. В последнее время в обществе пострадавшие, чаще всего женщины, все больше

открыто рассказывают о случаях, когда в различных бытовых ситуациях они подвергались наглым сексуальным домогательствам. В то же время следует осознавать, что пострадавшими могут быть и мужчины. Эти истории вызывают сильное возмущение и осуждение в обществе, что позволяет уверенно заключить, что в Латвии необходимо ввести ответственность за сексуальные домогательства в повседневных ситуациях, чтобы предотвратить подобные действия в будущем, подав четкий сигнал тем, кто их совершает, о недопустимости такого поведения и одновременно создав у пострадавших чувство безопасности и защищенности", - аргументировали "Прогрессивные". "Установление административной ответственности за сексуальные домогательства — это также важный шаг, чтобы удержать агрессоров от дальнейших нарушений сексуального характера с более серьезными последствиями, ответственность за которые уже предусмотрена в Уголовном законе."

С точки зрения партии "Прогрессивные", в рамках законопроекта под сексуальными домогательствами следует понимать сексистские оскорбительные высказывания, адресованные конкретному человеку в общественном месте, нарушение личного пространства, нахождение в непосредственной близости, вызывающее у пострадавшего чувство неприятия, нежелательные преднамеренные прикосновения, ощупывание, пристальное внимание к интимным зонам человека, комментарии интимного или личного характера, вопросы о внешности с сексуальным подтекстом, расспросы о сексуальном опыте, предложения вступить в сексуальные отношения (с обещанием вознаграждения или без него), начало разговоров и общение на эротические или сексуальные темы, демонстрация сексуальных жестов и действий, отправка информации сексуального характера или просьбы прислать интимные фотографии и видео, демонстрация половых органов, демонстративное сексуальное обнажение, навязчивое, нетактичное, настойчивое, агрессивное чрезмерное личное сексуальное или интимное обращение к другому человеку или любое другое нежелательное и неуместное для ситуации и места проявление сексуального внимания.

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